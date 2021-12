Familien som var i isolasjon på Evenes-hotellet slapp ut rett før jul: – En gledens dag for alle

nyheter>>

Tirsdag 21. desember skrev Harstad Tidende om Evenes-hotellet Sure Hotel By Best Western som den siste tiden har blitt brukt som isolasjonshotell av flere tilreisende fra utlandet

Har tatt i bruk deler av Evenes-hotellet som isolasjonshotell Siden torsdag i forrige uke har flere reisende fra utlandet med påvist covid-19-smitte sjekket inn på hotellet.

Per tirsdag var én familie i isolert i ett rom på hotellet. Siden 16. desember har de vært der i smittekarantene, og krysset fingrene for å rekke ut til jul.