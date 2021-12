nyheter>>

En rørt Liv-Kristin Lauritzen mottok for kort tid siden HTs julestjerne, for sitt engasjement for Kila ungdomsklubb.

HTs JULESTJERNE: – Hun har en utrolig drivkraft i å få ting gjennomført Slik beskrives Liv-Kristin Lauritzen i nominasjonsforslaget. – Alle i styret, og alle som har jobbet med å få i gang klubben hadde fortjent en blomst, sier hun selv.

FØR:

NÅ:

Se video fra åpningen:

Her kan du se noe av hva hun, med hjelp av en stor dugnadsgjeng, har fått til.