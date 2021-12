nyheter>>

Det sier Helene Hokland, sjef i Harstad kino, i en pressemelding. Kinoen har åpent nå, gjennom romjula og nyttårshelga.

– Vi har to premierer 1. juledag og mye annet spennende gjennom romjula. Vi følger de nasjonale smittevernreglene, så det er trygt å gå på kino. Det er blant annet maksimum 50 personer per forestilling, samt at munnbindet må på når man forlater setet, sier Hokland som oppfordrer publikum å kjøpe billetter på nett på forhånd for å unngå skuffelse.