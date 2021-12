Disse har drevet gassfelt fra hjemmekontor - nå kan nytt felt gi Harstad ti år ekstra drift

nyheter>>

Fakta om Aasta Hansteen-feltet Påvist av BP i 1997, Equinor operatør fra 2006.



Ligger 300 km fra land, nordvest for Sandnessjøen i Nordland.

Det er 140 km til nærmeste installasjon (Norne) og 500 kilometer til Nyhavna, som er nærmeste gassinfrastruktur med ledig kapasitet.

Gassen er tørr og har lavt CO 2 -innhold.

-innhold. Antatt utvinnbart volum, inkludert Snefrid Nord, er 55,6 milliarder standard kubikkmeter (Sm 3 ) gass og 0,6 million Sm 3 kondensat. Det tilsvarer 353 millioner fat oljeekvivalenter.

) gass og 0,6 million Sm kondensat. Det tilsvarer 353 millioner fat oljeekvivalenter. Produksjonsstart: 16. desember 2018

KILDE: EQUINOR

Produksjonen på feltet, som er 45 mil i luftlinje fra Harstad, ble startet i 2018. Gassen som pumpes opp fra 1.300 meters dyp er nå oppe i maksproduksjon. Mange av barnesykdommene tatt hånd om.

– Prosjekter av denne typen er alltid krevende i starten. Nå er det kommet i en veldig stabil fase. Vi har en organisasjon i Harstad som virkelig har stått på for å få det til. De siste to årene fra hjemmekontor. Det er en fantastisk bragd at vi er kommet der vi er, sier Knut Vidar Larssen som er utviklings- og produksjonsdirektør for Norne, Aasta Hansteen og dypvannsområder.