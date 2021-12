nyheter>>

Ifølge de nasjonale reglene er det bare hvis noen i husstanden (eller tilsvarende nære) er smittet at det er karanteneplikt for barn under 18 år. Det er disse reglene som per dags dato gjelder i Harstad.

De siste dagene har allikevel flere kommuner i landet innført lokale forskrifter, slik at alle under 18 år også må i karantene i julen.