Det er nå et nasjonalt påbud om at arbeidsgiver skal sørge for hjemmekontor det er mulig.

Påbudet gjelder ikke for nødvendige og viktige tjenester – som tjenester til barn og unge, understreker Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet (Hdir) i et felles brev til statsforvaltere og kommuner 17. desember. De påpeker samtidig i brevet at jula som nærmer seg, for noen kan være en utfordrende tid.