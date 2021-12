nyheter>>

Lufthavnsjef Geir-Olav Skogstad sier at det var bare for noen dager siden at skiltet med det nordsamiske navnet kom opp på landsiden på flyplassen. På flysiden er det under montering.

Flyplassen heter altså nå ikke bare Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, men ifølge skiltet Hársttaid Áhkánjanjárgga girdihámman Evenášši.