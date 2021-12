Solgte eget fibernett for 9,5 mill.: Kjøperen må bygge ut bredbånd til alle og 5G-mobilnett til fire husstander

nyheter>>

Kommunen har brukt et tyvetalls millioner kroner på å bygge ut bredbåndsfiber rundt om i kommunen. For det har de mottatt ti millioner kroner i offentlig støtte. Onsdag offentliggjorde kommunen at de har solgt dette fiberbredbåndet for 9,5 millioner kroner til Trollfjord Bredbånd som har hovedkontor på Stokmarknes.

Fire selskaper har levert anbud på utbygging av bedre internett i denne kommunen Vi har mottatt fire anbud på utbygging av fiber og bedring av mobildekningen i Ibestad. Hensikten er å gi resterende innbyggere mulighet for raskt bredbåndsnett, skriver ordfører Sigurd Brustind (H) på Facebook tirsdag.

Utbyggingen i kommunen er imidlertid langt fra over. Fortsatt mangler bredbånd på strekningen Kråkrø-Fornes og Klåpen-Årbostad. I tillegg mangler området Vasskaret-Straumbotn skikkelig mobildekning. Det samme gjelder for det populære hytteområdet mellom fjellet Rolla og fjellet Drangen på øya Rolla.