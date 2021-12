Juleåpent i Ibestadtunnelen

nyheter>>

Det omfattende rehabiliteringsprosjektet i Ibestadtunellen ligger an til å bli ferdig som planlagt 17. juni neste år. Det er fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (AP), glad for.

Bedre komfort

– At det hittil ikke har vært noen forsinkelser i prosjektet, tyder på at det har vært gjort gode forberedelser og planer i forkant av rehabiliteringen. At ikke koronasituasjonen heller har hindret progresjonen – viser at samarbeidet mellom oss og de andre aktørene i prosjektet har fungert utmerket, sier hun.