Ber om hjemmeskole siste uke før jul og redusert åpningstid i barnehager i Harstad

I et brev til Harstad Tidende skriver Utdanningsforbundet Harstad at tilbakemeldingene de får fra sine vel 770 medlemmer gjør det nødvendig med inngripende tiltak, raskt.

«Vi får tilbakemelding om stor bekymring med tanke på egen smitte og frykt for å smitte andre. Sykefraværet er høyt, særlig i barnehage, og det er viktig at arbeidsgivere ivaretar de som er igjen, blant annet tilstrebe at det er forsvarlig bemanning. Kanskje må kommunen vurdere ytterligere virkemidler for å sikre forsvarlig drift», skriver forbundet.