– Nå er det alvor, sa statsminister Jonas Gahr Støre under regjeringens pressekonferanse mandag 13. desember, da han presenterte han en rekke innstramninger i de nåværende nasjonale smitteverntiltakene.

Et av dem at videregående skoler landet over fra torsdag 16. desember skal gå over på rødt nivå.