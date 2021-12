Disse bedriftene skal stenge – og disse holder åpent

nyheter>>

De nye koronatiltakene fører til store begrensninger for mange i næringslivet. Den største utfordringen for mange er skjenkestoppen, som gjør at uteplasser og flere restauranter ser seg nødt til å stenge dørene de neste fire ukene.

Innfører strenge nasjonale tiltak fra natt til onsdag: Ordføreren: – Det er bare å bite tennene sammen Kommuneledelsen i Harstad skal tirsdag samles for å bli enige om veien videre etter at regjeringen kom med nye og strengere koronatiltak mandag.

Disse bedriftene har foreløpig bekreftet overfor Harstad Tidende at de holder stengt de neste fire ukene: