Under kommunestyret torsdag ble det klart at medlemmene i ungdomsrådet i to år har hatt krav på møtegodtgjørelse på lik linje med medlemmer i andre utvalg og råd – uten å ha fått det. Kommunedirektøren sa om saken at dette nå skal ryddes opp i, og at tidligere rådsmedlemmer skal bli etterbetalt for innsatsen.

I denne perioden har Hanne Gideonsen vært koordinator for ungdomsrådet. Da Harstad Tidende snakker med henne fredag, forteller hun at hun har brukt dagen til å finne rett info så både tidligere og nåværende medlemmer i ungdomsrådet skal få utbetalt det de har krav på.