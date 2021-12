nyheter>>

Tjeldsund er kommunen med flest påkjørsler av elg det siste året, med 15 påkjørsler. Ulykkene førte til at totalt seks elg døde. Tjeldsund har de siste fem årene hatt 109 elgpåkjørsler, som totalt har ført til 54 døde dyr.

Under kan du se tallene for Tjeldsund, Harstad, Kvæfjord, Ibestad og Evenes - hver for seg og totalt.