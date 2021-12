nyheter>>

Ungdomsrådsleder Jesper Stattin presenterte torsdag et vedtaksforslag for kommunestyret om å få 25 prosent av den til enhver tid gjeldende møtegodtgjørelse for medlemmer i øvrige utvalg. Ifølge Stattin utregninger, ville det utgjøre om lag 30.000 kroner i året totalt.

Ungdomsrådet ønsker møtegodtgjørelse Ungdomsrådets vedtekter var på sakslisten I barn og unges kommunestyre (BUK). – En kjedelig, men viktig sak, sa BUK-lederen til representantene.

Så fortalte kommunedirektøren at rådets medlemmer allerede har krav på 100 prosent utbetaling. Det har rådet faktisk hatt siden 2019, sa han til Harstad Tidende etter møtet.