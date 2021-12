nyheter>>

98,9 prosent av elevene på 10. trinn begynte på videregående skole siste skoleår, står det i rapporten. Til sammenligning er ligger det nasjonale gjennomsnittet på 82,2 prosent.

– Det er bra vi ligger over fylke og landssnittet på overgangen fra grunnskole til videregående skole. Det viser at skolene og rådgivere på ungdomstrinnet gjør en god jobb. Jeg tror også det skyldes et godt samarbeid med fylkeskommunen, sier skolesjef Chris Tandy.