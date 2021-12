nyheter>>

Tilbudet kom til fordi folkehelsekoordinator Dagrun Weines over lang tid hadde lagt merke til at terskelen for å dra fra Øyriket inn til byen for å delta på oppfølging og trening der var for høy.

– Det har bare vært noen få personer fra Øyriket innom Frisklivssentralens aktiviteter i Harstad. Noen på tobakksavvenning, og én som prøvde seg litt på trening. Men terskelen blir for høy. Det er for mye styr å komme seg hit med tanke på kjøring og fergetider som ikke passer, sier hun.