nyheter>>

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Harstad 2021 viste at Harstad hadde mer enn dobbelt så store utgifter til inventar og utstyr per elev i 2021 enn i de sammenlignbare kommunene.

Harstad brukte 2502 kroner per elev, mens gjennomsnittstallet for de sammenlignbare kommunene i KOSTRA-gruppe 9 var 1076 kroner per elev.