Mangler gatelys – får gratis skolebuss i 500 meter

nyheter>>

Folket i Sørvik og Sørvikmark sier de frykter liv kan gå tapt grunnet mangel på gatelys på skoleveien. Visstnok er situasjonen såpass ille at folk med under én kilometer skolevei er innvilget buss til skolen grunnet farlig skolevei. Det bekreftes fra foreldrene at elevene ved Sørvik skole får gratis skolebuss til skoleveien er utbedret. De har lenge ønsket seg gang- og sykkelvei på den utsatte veistrekningen.

Einar-André Dalen er en av dem som står i front for folkebevegelsen som jobber for tryggere skolevei for barna. Det er 36 unger under 18 år på strekningen Sørvik skole og opp mot Storvann.