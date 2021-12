Takker for hjelp familien fikk på intensiven: – Bjarte hadde en ro da vi var livredde

nyheter>>

– Vi var to veldig redde foreldre. Alt man vil er at ungen skal puste. Da vi kom inn på intensiven sto hodet i beredskap i en akuttsituasjon.

Isaks mor, Anita Merethe Ågesen, gjenforteller de fortvilte øyeblikkene fra i høst, da sønnen på to år ble syk. Isak hadde vært på legevakten for sjekk to kvelder på rad. Til slutt turte ikke mamma Anita å være alene med gutten. På morgenen varslet hun mannen Eirik Vandalsvik om at hun tok sønnen deres med seg og dro til legekontoret for nok en sjekk. Kort tid senere var mor og barn på vei fra legekontor til Harstad sykehus. Isak hadde en CRP på over 300, som indikerer et svært høyt betennelsesnivå i kroppen. Isak ble raskt dårligere og moren begynte å miste kontakten med gutten sin.