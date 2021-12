Sykefraværet blant kommunalt ansatte i Harstad har økt betydelig under pandemien

nyheter>>

Sykefraværet i tredje kvartal var tema under et møte i kommunens arbeidsutvalg onsdag. En oversikt viser at kvartalet har gitt det dårligste resultatet på lang tid.

Sykefraværet på høyeste nivå siden svineinfluensaen i 2009 Sykefraværet i tredje kvartal var på 6,6 prosent, viser sesongjusterte tall. Sykefraværet er nå på det høyeste nivået siden svineinfluensaen i 2009, ifølge SSB.

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen understreker at kommunen kontinuerlig jobber med oppfølging av dem som er sykmeldt.

– Hovedprioriteten er likevel å skape gode arbeidsmiljø der de ansatte trives og der de føler at arbeidet er meningsfylt, sier Hansen og nevner spesielt nøkkelfaktorene trygghet, faglig utvikling og trivsel.

– All erfaring viser at dersom folk føler det er trygt og godt, faglig utfordring og at de trives, går sykefraværet ned. De som er ledere har et spesielt ansvar for å se til at arbeidsmiljøet er godt, sier kommunedirektøren.

Et problem for flere kommuner

Hansen poengterer at et høyt sykefravær under pandemien langt fra er et Harstad-fenomen.

– I hele det norske arbeidsliv, spesielt i velferdsyrker i offentlig sektor, øker sykefraværet nå under pandemien. Nå som pandemien har vart lenge, har langtidsfraværet økt. Det er ikke særegent for Harstad kommune, sier Hansen.

Til nå i år har Harstad hatt et sykefravær på 9,8 prosent. Til sammenligning har Tromsø kommune et sykefravær på 10,2 prosent. I 2020 var tallet for Harstad 9,1, mens i årene før lå fraværet på rundt 8,5 prosent.

– Vi ønsker å redusere fraværet og i første omgang komme ned på gammelt nivå. Vi hadde helst sett at sykefraværet var lavest mulig, for da hadde vi levert bedre tjenester til befolkningen, sier kommunedirektøren.

Et utvalg av kommunale enheter med lavt fravær i tredje kvartal:

Kommunedirektørens stab: 0,4 prosent

Sørvik skole: 0,7 prosent

Service og dokumenttjenesten: 0,7 prosent

Fagstab: 1,6 prosent

Seljestad barneskole: 1,8 prosent

Kila skole: 1,9 prosent

Stangnes ungdomsskole: 1,9 prosent

Drift og utbyggingstjenesten: 3,2 prosent

Renholdstjenesten: 5,2 prosent (historisk sett utsatt for høyere fravær)

Et utvalg av kommunale enheter med høyt fravær i tredje kvartal:

Biblioteket: 17 prosent

Barnevernstjenesten: 15,9 prosent (ned fra 23 prosent)

Kanebogen skole: 13,5

Totalt alle barnehager: 13,2 prosent (ned fra 16 prosent)

Helse- og omsorg: 9,7 prosent

