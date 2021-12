nyheter>>

Det melder Bakgården på sin nettside fredag. Astrid Smeplass, bedre kjent under artistnavnet Astrid S, har over tre milliarder strømminger. Hun er blant annet kjent for hit-singlene «Hurts so good», «Think before I talk» og «Emotion».

Astrid S har gitt ut seks EPer, har spilt verden over og vant «Årets Spellemann» i 2018.