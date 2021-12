I dag tas ny holdeplass på i bruk på Trondenes

nyheter>>

Fra og med onsdag 1. desember får reisende på linje 10 til og fra Trondenes en ny endeholdeplass. Den nye holdeplassen ligger i Ringbergveien, og holdeplassen flyttes dermed fra Festningsveien til Ringbergveien – bare noen meter forbi krysset. Destinasjonen for linje 10 (det som står i skiltkassen på bussen) vil fortsatt være Trondenes, men den nye holdeplassen heter «Ringbergveien».

Oppgraderte fasiliteter

Den nye holdeplassen gir oppgraderte fasiliteter for reisende til og fra Trondenes. Etter hvert forventes det å komme på plass et leskur på holdeplassen. I tillegg vil den nye snuplassen og hvilebuen som kommer på Trondenes være med å bidra til bedre arbeidsforhold for sjåførene. Snuplassen vil gjøre det enklere og mer trafikksikkert å få snudd bussen på enden av turen. Sjåførene får nå også ordentlige fasiliteter for å hvile mellom ruteturene og tilgang på toalett. Hvilebua er plassert på ny snuplass for buss, ca. 50 meter forbi holdeplassen.