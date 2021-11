Kokkemangel i restaurantbransjen

nyheter>>

I mange år har der vært stort fokus på kokkemangel i Norge, dette er et problem som har vært kjent lenge. Mangelen på kokker og servitører bare øker og øker, noe som er felles for hele landet. Hotell og restaurantfag er et mindre populært yrkesvalg på videregående skoler, klassene blir nesten aldri lengre fulgt opp.

Kokkene rømmer bransjen

Mangelen på arbeidskraft eskalerte i sommer da mange hoteller og serveringssteder rundt i Norge ikke fikk tilgang til sine faste sesongansatte fra utlandet. I tillegg er det flere som har vært permittert i lengre tid, og dermed skaffet seg nye jobber. Summen av dette gir en stor kokkemangel her til lands, men de sliter med samme problemet både i Sverige og Danmark. I store deler av verden er det forbundet med høy status å være kokk på en god restaurant.