– Budsjettet vil skape flere nye jobber, bygge ut velferden i hele landet og kutte i klimagassutslipp, skriver arbeiderpartiets stortingsgruppe i en pressemelding.

Eigil Knutsen, Aps finanspolitiske talsperson, beskriver i pressemeldingen budsjettet som "det grønneste og mest rettferdige budsjettet Norge har sett på åtte år", og skriver han "er glad for at de tre partiene har samlet seg om en grønnere og mer rettferdig kurs for Norge".