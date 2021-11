Fin konsert – lite julestemning

nyheter>>

Det er alltid hyggelig med slike førjuls, eller adventskonserter. En fullsatt kirke, og kjente og kjære navn på plakaten. Sånt skaper forventninger hos publikum, til dels store forventninger. Om disse ble oppfylt eller ikke, handler mye om hva slags forventninger den enkelte har.

Forventet man en trivelig stund, en hyggelig time med kjent og kjær musikk, da kunne man nok forlate konserten godt fornøyd. Men om man forventet å forlate med et snev av julestemning, kanskje en følelse av at jula snart er her, er jeg litt mer i tvil om at forventningene ble innfridd. Det var veldig mye underveis som ikke handlet om jul og forventninger.