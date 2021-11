Ber kommunene planlegge for tredje dose til alle over 45 år

nyheter>>

Regjeringen ber nå kommunene om å tilby oppfriskningsdose til dem over 45 år, etter at alle over 65 år har fått tilbud.

Også personer over 18 år med alvorlig underliggende sykdommer og alle som jobber i helse- og omsorgstjenesten vil nå få tilbud om oppfriskningsdose.

Det skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Regjeringen besluttet 12. november å tilby en tredje oppfriskningsdose til befolkningen over 18 år. Nå har Folkehelseinstituttet gjort en vurdering av hvordan dette skal gjennomføres, og regjeringen følger den anbefalingen. Det planlegges fortsatt for at også dem mellom 18 og 45 år skal få en oppfriskningsdose.

Vil gi forutsigbarhet

– Det er viktig at kommunene fortsetter vaksineringen med full styrke. Det viktigste er å gi tredje dose til dem over 65 år, etter det må de fortsette med dem ned til 45 år. Jeg ønsker å gi kommunene forutsigbarhet for at vaksinering med tredje dose skal fortsette, slik at de ikke bygger ned kapasitet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

De aller fleste fullvaksinerte voksne under 65 år har god beskyttelse mot alvorlig sykdom, selv et halvt år etter andre dose. Men med økende smittespredning kan flere bli smittet og syke, står det i pressemeldingen.

– Vi har økende smittespredning, og det medfører at flere kan bli alvorlig syke. En oppfriskningsdose med koronavaksine vil gi hver enkelt enda bedre beskyttelse, og det vil kunne hindre smittespredning og økt press på helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Oppfriskningsdose skal tilbys seks måneder etter 2. dose.

– Kommunene bør prioritere de som har ventet lengst først. Det vil i stor grad ivareta at de med størst behov for økt beskyttelse prioriteres først, står det i pressemeldingen.

Tredje dose til alle i helse- og omsorgstjenesten

Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten skal tilbys oppfriskningsdose, ikke bare dem med pasientkontakt.

– Det gjør vi både for å trygge fagfolkene som jobber i helse- og omsorgstjenesten og for å forebygge smittespredning og beskytte pasientene bedre, sier Kjerkol.