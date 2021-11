Stenger Hålogalandsgate for gjennomgangstrafikk

nyheter>>

Det er ordnet slik at beboerne kommer til sin bolig. Bakgrunnen for stengingen er at det graves dypt, og i det meste av veiens bredde. Dette tiltaket gjøres for og ivareta sikkerheten til de gående. På kartet er det rosa stiplete linjer, det blir ny rute for gående så lenge arbeidet pågår.

Arbeidet som skal foregå i trange bygater vil uten tvil skape utfordringer for beboerne i området. Dette gjelder både for trafikkavvikling og for parkering og adkomst til eiendommer. Harstad kommune håper på forståelse for at arbeidet må utføres og vi ønsker god og tett dialog med de berørte. Entreprenør vil legge til rette så godt det lar seg gjøre for adkomst til eiendommer og til avvikling av renovasjonsordningen.