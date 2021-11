nyheter>>

Lokalene Feel24 skal inn i er de tidligere lokalene til XL-Bygg på Sama. Ifølge Martinsen blir treningssenteret det største i kjeden når det kommer til lokaler de selv har åpnet. Lokalene er på cirka 850 kvadratmeter.

– Målet var å åpne forrige lørdag, og det kunne vi også ha klart. Men vi bestemte oss for å utsette åpningen for at lokalene skulle stå helt klare. Det som gjenstår nå før vi åpner fredag, er å montere høyttalere, bære ut søppel og ta siste finish, sier Martinsen.