Bli kjent med Harstad på en time

Når tilflytter-teamet blir engasjert av en aktuell Harstad-arbeidsgiver, som vil presentere Harstad på en best mulig måte, er målet at arbeidssøkeren virkelig skal få føle seg velkommen til Harstad. Hvert medlem i tilflytter-teamets gruppe får to minutter til å presentere seg for den nye harstadborgeren.

Harstad og Narvik ruster seg i kampen om å kapre tilflyttere Midt imellom Harstad og Narvik bygges det for milliarder i utvikling av ny kampflybase på Evenes, byene rundt ruster seg for å ta imot nye tilflyttere.

– Vår visjon med dette prosjektet er at Harstadbedrifter skal skape den nødvendige lysten til å flytte til Harstad. Vi trenger å få inn nytt og yngre blod i sentrale grupperinger for vekst, samt rekruttere de beste hodene eksternt, og internt. Dette blir direkte, intensivt og kraftfullt, sier daglig leder, Ole-Jonny Korsgaard, i Harstadregionens Næringsforening.