For harstadværingen er det vanskelig å kunne klage på sesongstarten. Etter at han åpnet med sprintfinale under fredagens klassisksprint, ble det femteplass her. Lørdag kom ny opptur for løperen som satser langløp med svenske Team Engcon.

– Jeg må si at det gikk veldig bra denne dagen. Til slutt endte min 15 kilometer klassisk opp med en åttendeplass, sier Sulen Hovland.