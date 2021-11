nyheter>>

Dermed venter de beste lagene i Ålesund når den Skandinaviske finalen går av stabelen 12. mars neste år.

First Lego League er opprettet for å øke barn- og ungdoms interesse for realfag. I konkurranse må de samarbeide, forske og være kreative for å finne bærekraftige løsninger på dagens og fremtidens utfordringer.