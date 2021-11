Jevn medaljekamp for Oda

nyheter>>

I øvelsen som er hennes favoritt, slo Bygdnes inn på 27.47. Med det var hun femte beste svømmer i finalen. Hun var 38 hundredeler unna en bronsemedalje under kortbane-NM i svømming. Det går av stabelen i Porsgrunn.

Har NM-medalje i siktet Oda Bygdnes (23) skal kjempe om sin første NM-medalje i bassenget fredag kveld.

- En god prestasjon. Og på en dag som denne er det godt å se at det kan gå fortere i bassenget. Selv om man gjør en god prestasjon, er det godt å se at det kan gå fortere i svømmebassenget. For det var ikke en perfekt gjennomføring, sier Bygdnes.