Oula (18) opplever at hun faller mellom to stoler i systemet

Søstrene Oula Haboub (18) og Hala Haboub (16) har bare vært i Harstad i syv måneder. Før det bodde de 9 år i Libanon. Til sammen består familien av fem søsken; fire jenter og en gutt. Og moren deres. Faren ble drept i krigen de flyktet fra i Syria.

Førsteinntrykket til de to søstrene av Harstad oppsummeres i ett ord: forskjellsbehandling. For Lillesøster Hala fikk begynne på videregående på Rå videregående skole i Borkenes, men det fikk ikke Oula. Hun måtte begynne på voksenopplæring med broren på 23 år. Han får litt penger for å gå der. Det får ikke Oula, forteller hun, for hun er ikke voksen. Samtidig er Hala under 18, så familien får litt barnetrygd for henne.