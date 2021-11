nyheter>>

Utenfor Amfi Kanebogen er det byens to første lynladere nå montert med lademulighet for opptil fire biler. En lynlader kan levere opptil 150 kilowatt. Styrken halveres om to biler lader samtidig på samme ladestasjon.

Ruben Solberg fra Narvik var på harstadbesøk her om dagen, han var godt fornøyd med å finne en lynladestasjon lett tilgjengelig på sørsiden av senteret.