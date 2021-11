Her skal kystjegerne øve i neste uke

nyheter>>

– Mandag til fredag uke 46 inntar Kystjegere byen igjen i den hensikt å trene militære operasjoner i et bymiljø. Kystjegerne vil bli utsatt for komplekse og krevende situasjoner, som krever at dem benytter seg av tillærte ferdigheter, opplyses det i en pressemelding.

Øvelsen arrangeres av en liten spillstab som utarbeider scenario, oppdrag, situasjoner, koordinerer med eksterne og står for sikkerheten. Beskytninger, demonstrasjoner og sårede er noe av det kystjegerne vil bli utsatt for.

– Realistiske øvelser er nødvendig for at Forsvaret skal kunne løse sine oppgaver på en god måte. Øvelsen er også en kvalitetssikring av at KJKs ferdigheter, utdanning og planer virker etter hensikten og tilfredsstiller de kravene som gjelder, står det i pressemeldingen.

Kystjegere i uniform og full utrustning med våpen vil derfor neste uke være godt synlig i området Stangnes, Lødingen og Sama.

Torsdag avsluttes øvelsen i Tromsø.

– KJK vil være forholdvis synlig i bybildet denne øvelsen, og vi oppfordrer foreldre til å informere barna om vår aktivitet. Det kan være lurt å påpeke at dette ikke er farlig, og at det kun er en øvelse som pågår. Vi vil være synlig tilstede med sikkerhetskontrollører i området der vi skal gjennomføre aktivitet, sier Bjørn Forthun ved Kystjegerkommandoen.