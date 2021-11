Over 65 år? Nå kan du bestille time til oppfriskningsdose med koronavaksine

nyheter>>

Alle personer i den aktuelle aldersgruppen bestille seg time til oppfriskningsdosen i uke 46 og uke 47. Vaksinasjonen vil foregå på Sjøkanten senter, i de gamle lokalene til Clas Ohlson.

– En oppfriskningsdose med koronavaksine er en vaksine til personer som har hatt god effekt av de to første dosene, men som over tid får dårligere beskyttelse. Målet er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk ved smitte, øke forutsetningene for beskyttelse mot nye varianter, samt å forlenge beskyttelsen, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Oppfriskningsdosen kan tidligst gis 6 måneder etter dose 2.

– Dersom du er usikker på når du fikk din andre dose, kan du selv sjekke dette på helsenorge.no, eller du kan ringe pandemitelefonen, opplyser kommunen, og legger til at det bør være et intervall på minst én uke mellom influensavaksine (eller andre vaksiner) og koronavaksinen.

Timebestilling

Bestillingen kan gjøres via Helseboka på nett eller ved å ringe pandemitelefonen på 41571800.

– Fastlegene har ikke tilbud om koronavaksine til sine pasienter, informerer kommunen.

For personer under 65 år er det foreløpig ikke noen anbefaling om en 3. dose.

– Personer med alvorlig svekket immunforsvar har allerede fått tilbud om en 3. dose. Dersom du tilhører denne gruppen, og enda ikke har fått vaksine bør du bestille deg time, skriver kommunen.