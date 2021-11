Madrugada til Bakgården 2022

nyheter>>

Etter over ti år som soloartist har Sivert og bandet funnet tilbake til hverandre igjen, til fansens store glede.

– Madrugada gjennomførte en fantastisk gjenforeningsturné for stappfulle hus gjennom hele Europa for to år siden, og fra første tone i øvingslokalet var det klart at den musikalske magien fortsatt var til stede. Det var tydelig at Madrugadas tidløse, melankolske, og mektige lydbilde var både elsket og savnet, skriver Jan Santocono fra Bakgården i en pressemelding.

Nytt album

«Nye» Madrugada har ikke glemt hvor de kom fra.

– På veien fant de også ny inspirasjon, og bandet er i disse dager ute med et splitter nytt album! «The World Could Be Falling Down», filmet på Andøya, er bare én av perlene de kommer med til Bakgården. «Nobody Loves You Like I Do» og «Dreams At Midnight» er andre nyutgivelser som virkelig er verdt å lytte til, står det i pressemeldingen.

Utvidet band

Vokalist Sivert Høyem, bassist Frode Jacobsen og trommeslager Jon Lauvland Pettersen har fått med seg to av norsk rocks mest markante musikere, og venner av bandet, for å fylle tomrommet etter at gitarist Robert Burås dessverre gikk bort.

– Cato «Salsa» Thomassen og Christer Knutsen spiller begge gitar og keyboards, og glir sømløst inn i Madrugada magiske uttrykk. Bandet, som i sin tid ble etablert i Hadsel, er kanskje lokalt, men dette er internasjonale musikkstjerner elsket over hele verden. Siste tone er heldigvis ikke sunget, og dette blir en konsert av episke proporsjoner, skriver Santocono.

Madrugada spiller to konserter i Oslo til våren, før de igjen fyller husene i Europas største byer.

– Vi gleder oss til å bli løftet av Madrugadas magi, og vil aldri bli satt ned, avslutter festivalsjefen.