2021 kan overta som toppår for nybilsalget i Norge etter 1986, da hele 167.352 nye personbiler ble registrert. Det er solgt 1.671 biler færre enn i oktober 1986. Årets to siste måneder vil avgjøre om vi får et nytt rekordår.

I Harstad har også bilsalget vært meget bra, de fleste bilfirmaene i byen har hatt stor økning i nybilsalget. I tillegg har bruktbilsalget skutt i været, flere bilforhandlere kjøper opp nyere bruktbiler i Norge, eller importerer biler for å kunne ha et godt utvalg.