Dæhlies hus solgt

Nylig ble det kjent at Bjørn Dæhlie ville selge huset han har disponert i Bø det siste året og forlate kommunen, som er den eneste i Norge med nedsatt formuesskatt.

Det var Børsen/Dagbladet som var først ute med nyheten om salget.

Eiendomsmegler Linda Sivertsen bekrefter overfør Børsen at huset har skiftet eier, og at det ble solgt onsdag. Hun sier til avisen at det kom tre interessenter på huset etter visningen tirsdag.

– Tilbakemeldingen fra en som hadde vært i boligen før oppussingen, var at de var imponert over arbeidet, uttaler Sivertsen til Børsen.

Prisantydningen var 2,6 millioner. Det ble også sluttsummen, melder Børsen. Megleren forteller at det var en lokal innbygger som fikk tilslaget. Hun tror at både Dæhlie og den nye eieren av huset er fornøyd med handelen.

– Kjøper har fått et kjempehus, som er betydelig renovert og har fin beliggenhet, forteller Linda Sivertsen til Børsen.