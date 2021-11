NRK-profil Lars Egil Mogård ligger i respirator på UNN med korona

nyheter>>

iTromsø: Lars Egil Mogård gikk av med pensjon fra NRK i mai i år. Da hadde han jobbet 50 år som journalist. Han er kjent som en svært dyktig journalist, blant annet gjennom 180 jobbturer til Svalbard for NRK Troms. Datteren Sigrid Mogård-Jansen delte på sin Facebook-profil en oppdatering om at faren nå er innlagt på UNN med korona, og at han i ti dager har ligget i respirator. Teksten er gjengitt med hennes tillatelse.

Alvorlig syk

– Som noen av dere allerede vet, så er vår elskede pappa, ektemann, svigerfar og bestefar Lars Egil Mogård alvorlig syk. Han er blant de innlagte på Universitetssykehuset i Nord-Norge med covid-19. Selv om han er fullvaksinert, så har trolig hans leukemi gjort situasjonen verre. Og i de siste 10 dagene har han ligget i respirator. Legene omtaler hans helsesituasjon som svært alvorlig. Vi håper inderlig at han klarer seg gjennom dette. Og vi er imponerte over de dyktige sykepleierne og legene på UNN som tar så godt vare på pappa og oss, skriver datteren på Facebook.