En av tidenes tilbakekomster

For da det gjensto to minutter på klokka i tredje periode, var det nemlig ikke mange som så hvordan man skulle komme ut av oppgjøret med poengfangst. På resultattavla lyste det 6–8 i gjestenes favør. Etter å ha spilt i undertall i to minutter ble målvakt Ole Petter Anfinsen ofret til fordel for en ekstra utespiller, var det plutselig fart i sakene. Med 30 sekunder igjen på klokka reduserte Henri Kukkonen på en målgivende fra Janis Rajeckis. 27 sekunder senere løftet taket seg i Harstadhallen. Da sørget Ritvars Berzins for å sette inn 8–8 mot motstanderne, som alltid har hatt et godt grep på Harstad. Et utrolig comeback var blitt en realitet.

Kald fisk

Men underholdningen var slett ikke over av den grunn. For da var det dags for straffeslag. Da fikk målvakt Anfinsen igjen muligheten til å briljere. Han sto fram og reddet tre av gjestenes straffeslag. Da Toms Kirmuzs sto igjen med sitt siste straffeslag, kunne han sørge for at Harstad sikret seg to overraskende poeng når poengene skulle fordeles. Han endte opp med å hamre ballen inn i nettmaskene, til stor jubel fra dagens fremmøtte tilskuere. Og storskåreren fra Latvia skuffet ikke. Han hamret inn skåringen i en eliteseriekamp som vil bli husket lenge.