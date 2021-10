Vil bekjempe MC-klubb

nyheter>>

I sakspapirene til formannskapet viser kommunedirektøren til informasjon fra politirådet om situasjonen med at den såkalte énprosenterklubben Outlaws har etablert seg i regionen. De skal ha medlemmer fra hele Vesterålen, med klubbhus i Øksnes.

Outlaws etablerte seg for første gang i Norge i 1995 og ble dermed det andre europeiske landet hvor klubben etablerte seg, etter at det ble dannet en klubb i Frankrike to år tidligere. Klubben ble opprinnelig etablert i 1935 i Illinois, USA. Totalt i Norge skal det være omlag 40 medlemmer.