nyheter>>

Allerede i 2020 ble det bestemt at Harstad kommune skulle opprette en egen integreringsenhet. Tjenesten var ikke godt nok samordnet, var konklusjonen, slik den var spredt ut over Nav, boligkontoret, helsestasjonene og voksenopplæringen.

I januar 2021 ble den nye integreringsenheten en virkelighet. Målet med den nye organiseringen er at ressurser skal utnyttes bedre, og at kvaliteten på tjenesten skal forbedres, når flere samarbeider under samme tak om felles mål.