Bragd av innebandyklubben

Slevik, et topplag i eliteserien gjennom flere tiår, skulle i utgangspunktet være en vanskelig nøtt å knekke for Harstad. Men selv da det så som mørkest ut, ga klubben aldri opp. Da det gjensto tre sekunder av oppgjøret, hamret Ritvars Berzins inn 8-8 og utligninng. I straffeslag-konkurransen sørget en god Ole-Petter Anfinsen i Harstad-buret sørget Harstad for å vinne straffeslag-konkurransen 3-2. Derfor sto jubelen i taket for at Harstad sikret sine første to poeng mot Slevik på år og dag.