Regjeringen kaller inn til pressekonferanse om koronasituasjonen

Til stede på pressekonferansen vil helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, assisterende helsedirektør Espen Nakstad og direktør i FHI Camilla Stoltenberg.

Innkallingen til pressekonferansen kommer etter at det tirsdag ble påvist hele 1.144 koronatilfeller i Norge. Tallet er 536 høyere enn samme dag uken før, og vi må helt tilbake til september for å finne tall på over 1.000.

De siste syv dagene er det i snitt registrert 721 koronasmittede i Norge pr. dag, for én uke siden lå snittet på 410. Det tyder med andre ord på at vi har en stigende trend i Norge nå.

Tirsdag var det 106 koronapasienter innlagt på norske sykehus, 13 av disse i Tromsø.