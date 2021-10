nyheter>>

Kjell Inge Røkkes Aker Horizon har meddelt Børsen at de gjør en strategisk satsing i Narvik for å etablere grønne verdikjeder og bærekraftige grønne arbeidsplasser. De har kjøpt to tomter fra Narvik kommune for 200 millioner. Det er i Framneslia og på Ballangsleira.

De kjøpte også 75 prosent av aksjene i Narvik batteri for 75 millioner.