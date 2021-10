Etablerer kulturkafé i Harstad: – Skal være et tilbud for både nye og gamle Harstadværinger

nyheter>>

De to enhetene har søkt om, og mottatt, kommunale tilskuddsmidler for tiltak som øker samhold og tilhørighet som følge av covid-19.

– Kulturkaféen skal være et tilbud for både nye og gamle Harstadværinger som ønsker en møteplass i byen vår. Her inviteres alle, enten man er ung eller gammel, snakker godt norsk eller er nybegynner. Barn og familier er også hjertelig velkomne på kulturkaféen, sier Maria Bøgeberg, leder i Enhet for Integrering, i en pressemelding.

Første kulturkafé går av stabelen onsdag 3. november. Sted vil være i kantina på Harstad voksenopplæring.

– For alle

Innholdet i kulturkaféen skal ifølge pressemelding være basert på det brukerne av tilbudet selv ønsker.

– Først og fremst skal kulturkaféen være en møteplass for alle. De første gangene i høst vil vi stille med et ferdig program med kulturelle innslag, for å gi en pekepinn på hva kaféen kan inneholde eller inspirere brukerne av tilbudet til å komme med nye forslag til innhold. Ellers er det fritt fram for å komme med ideer eller ønsker om hva man kunne tenker seg at tilbudet skal inneholde fremover.

– Avhengige av frivillig innsats

Harstad kommune samarbeider med Multicultura i utformingen av kulturkaféen, og sammen skal det sees på hvilke muligheter som finnes for videre samarbeid og utvikling av tilbudet fremover.

– Kulturenheten og Integreringsenheten har fått midler og ressurser til drift av kulturkafé ut året, så vi er derfor avhengige av frivillig innsats fra innbyggere og brukere av kaféen for å kunne videreføre tilbudet også inn i 2022, sier Bøgeberg.