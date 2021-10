nyheter>>

Nylig var Vidar Strande, som er fagsjef for kompetanse i Norsk Bilbransjeforbund, på rekrutteringsrunde på Stangnes videregående skole. Her fikk elevene en smakebit på hva en framtidig jobb innen bilfaget kan by på.

Det er Yrkesfaglig opplæringskontor i Harstad og Norsk Bilbransjeforbund som sammen med skolen har fått til en spennende presentasjon av de ulike utdanningsvalgene på Stangnes videregående skole.