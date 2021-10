Sender snart 40.000 fra Spania til Norge

nyheter>>

Nå på søndag, 24. oktober, er det TV-aksjonen som går til Plan International Norge sitt arbeid med å bekjempe barneekteskap. Tematikken engasjerer hele Norge – men også i utlandet!

På en norsk skole i Rojales i Spania arbeider lærer Hanne Line Rasmussen. Hun er fra Grytøy og jobber som lærer på tiende skoleår i Spania. De har den siste uken hatt et undervisningsopplegg som tar for seg tematikken barneekteskap. Ungdommer på videregående skole, men også i barne- og ungdomsskolen, lærer mer om barns rettigheter, om hvorfor jevngamle jenter i Bangladesh, Nepal, Mali, Malawi og Niger blir giftet bort. Ofte må de slutte på skolen for å føde, før de er ferdige med ungdomsskolen.